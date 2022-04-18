مكة المكرمة 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واستستهوي فعالية "فوانيس" التي تنظمها الغرفة التجارية بمكة المكرمة للعام الخامس على التوالي بمركز المعارض والفعاليات، سكان وزوار العاصمة المقدسة بحزم فعاليات تراثية، وتسويقية، وترفيهية تحاكي عبق الماضي وعراقة الحاضر، مستهدفةً بذلك كافة أفراد الأسرة.وتقدم " فوانيس " التي تستمر حتى الثلاثاء 25 رمضان الجاري، من خلال الأسواق الشعبية التي كان لها جانباً مضيئاً يحكي عراقة مكة المكرمة، و " البوثات " المخصصة للحرف اليدوية المنتجة محلياً، والصناعات المنتمية إلى المشغولات اليدوية القديمة التي تديرها مجموعة السيدات، وكذلك عرض الأساور والقلائد والسبح والأصداف، والحلويات وغيرها.وأكد مساعد أمين العاصمة المقدسة المهندس عصام التريمي أن فعالية فوانيس تلامس احتياجات المواطنين في مكة المكرمة، منوهاً بجهود غرفة مكة المكرمة للاهتمام بمثل هذه الفعالية التي تصنع أجواء مغايرة للزوار، وتفتح سوقاً لمنتجات الشباب، وتنشيط حركة البيع والشراء.بدوره، أشار رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام محمد كعكي إلى أن الغرفة دأبت على تنظيم الفعاليات والبرامج ذات المردود الإيجابي على قطاع الأعمال، وشباب وشابات الأعمال والمجتمع المكي، ضمن مسؤوليتها تجاه سكان العاصمة المقدسة وزوارها، ومن ضمنها سلسلة فعاليات " فوانيس " التي تستهدف العائلات والأفراد لقضاء أوقات متميزة في أجواء رمضانية ذات طابع مكي حيث تشمل برامج ثقافية اجتماعية، وتمثل وجهة مفضلة بمشاركة أصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة، وسط أجواء عائلية للسكان والزوار.يذكر أن فعالية " فوانيس " تهدف إلى دعم رواد ورائدات الأعمال والأسر المنتجة، لتمكينهم من تعزيز أعمالهم، والإسهام في تنميتها، إضافةً إلى الاهتمام بالأطفال من خلال توفير ساحة للألعاب والمسابقات الترفيهيه والأطعمة المتنوعة.// انتهى //17:47ت م0178