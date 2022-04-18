عمّان 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واساستدعت وزارة الخارجية الأردنية اليوم القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية لدى الأردن؛ لنقل رسالة احتجاج حول جميع الانتهاكات الإسرائيلية غير الشرعية والاستفزازية في المسجد الأقصى، والتأكيد على ضرورة احترام حقوق المصلين وممارسة شعائرهم الدينية بحرية ودون قيود.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول : تمّ إبلاغ القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية رسالة احتجاجٍ لنقلها على الفور لحكومته تتضمن المُطالبة بالوقف الفوري للانتهاكات والمحاولات الإسرائيلية المُستهدِفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه، اللّذين يُمثلان تصعيداً خطيراً وخرقاً مُداناً ومرفوضاً استناداً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.// انتهى //17:52ت م0180