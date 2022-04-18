مقديشو 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسأعلن الجيش الصومالي إلقاء القبض على عناصر من مليشيات الشباب الإرهابية في منطقة "عليو بارو" التابعة لمحافظة شبيلي السفلى.ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن مصادر في الجيش أنه خلال عملية عسكرية ألقت القوات القبض على أربعة أعضاء من مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.مما يُذكر أن الجيش الصومالي يكثف في الأشهر الأخيرة من عملياته ضد عناصر حركة الشباب في ظل تنفيذ الأخيرة هجمات دامية أوقعت ضحايا في صفوف العسكريين والمدنيين.// انتهى //17:55ت م0182