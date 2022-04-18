رام الله 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسوصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من عدوان على المسجد الأقصى والمصلين فيه، بالعمل الوحشي ويرتقي إلى مستوى الجريمة، بهمجيته ضد الركّع السجود من كبار السن والأطفال والنساء، وأن هذا العدوان أصبح متكررا ويجب أن يتوقف حفاظا على قدسية المكان، فالمكان للمسلمين وحدهم فقط.ورحب رئيس الوزراء في كلمته خلال جلسة الحكومة اليوم في رام الله بمواقف الدول التي دانت الاعتداء الأخير والخطير على المسجد والمصلين، مؤكدا أن إسرائيل لا تكترث للإدانات اللفظية والمكتوبة بلغة المبني للمجهول، والمطلوب هو إجراءات جديدة ضد دولة الاحتلال لتوقّف هذه الاعتداءات والانتهاكات.وشدد على أن الرئيس محمود عباس يواصل التحرك يوميا مع قادة العالم عبر الهاتف والرسائل لوقف التصعيد الإسرائيلي.// انتهى //17:58ت م0183