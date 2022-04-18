الخرطوم 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسالتقى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي في مكتبه اليوم بالمبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي هنا تيتية.وبحث اللقاء الأوضاع في منطقة أبيي والسلام في جنوب السودان وقضية الحدود مع إثيوبيا، إلى جانب ملف سد النهضة.وأعرب حميدتي خلال اللقاء عن تقديره لجهود الأمم المتحدة في السودان والمنطقة، والدور الذي يمكن أن تؤديه في حل الكثير من القضايا التي تواجه منطقة القرن الأفريقي .من جانبها امتدحت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جهود السودان في تسوية الخلافات بين أطراف جنوب السودان والتوصل إلى اتفاق حول الترتيبات الأمنية، إلى جانب الدور الإيجابي للسودان في محاربة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.// انتهى //18:05ت م0185