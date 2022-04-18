عمّان 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واستستضيف العاصمة الأردنية عمّان الخميس القادم اجتماعاً طارئاً للجنة الوزارية العربية المُكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسيات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى وسبل التصدي له.وتضم اللجنة -التي ترأسُها الأردن- المملكة العربية السعودية، وتونس بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، والجزائر، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ومصر، والمغرب، وستشارك دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها الدولة العربية العضو في مجلس الأمن في اجتماع اللجنة الذي يحضره الأمين العام لجامعة الدول العربية.واتُفق على عقد الاجتماع الطارئ في العاصمة الأردنية عمّان الخميس القادم -حسب بيان لوزارة الخارجية الأردنية- بعد مشاوراتٍ أجراها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظرائه أعضاء اللجنة ووزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية.// انتهى //19:08ت م0191