كيب تاون 17 رمضان 1443هـ الموافق 18 أبريل 2022م واسارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات المدمرة في جنوب أفريقيا إلى 443 شخصا معظمهم في منطقة ديربان على الساحل الشرقي للبلاد، وجاء هذا التحديث في تقرير جديد صادر عن السلطات المحلية، فيما لا يزال 63 شخصا في عداد المفقودين.وقالت وزيرة مقاطعة كوازولو-ناتال سيهلي زيكالالا في تصريح صحفي: ارتفع عدد القتلى الآن إلى 443 شخصا .الجدير بالذكر أن الأمطار الغزيرة التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة منذ 60 عاما تسببت في جرف جسور وطرق وعزل مناطق واسعة.// انتهى //19:11ت م0194