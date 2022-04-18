الرباط 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسأكد المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك أن المنظمة تأمل في أن تعمل الدول الأعضاء على تثمين الثقافة والفنون في العالم الإسلامي، وتعطيهما المكانة التي تليق بهما، اعترافا بدورهما الاجتماعي والتنموي.وأوضح الدكتور المالك في كلمة افتراضية ألقاها خلال مشاركته في الاحتفالية -التي أقيمت بمناسبة اليوم الوطني للثقافة والفنون في جمهورية أوزباكستان- أن استحداث هذا اليوم يشكل محطة فارقة في تقديم عيون الأدب والفن والفكر والثقافة في هذا البلد المعطاء، الذي ارتبط بالعلوم والثقافة منذ القدم، وله إسهامه المهم في هذا المضمار، ويعدّ أحد أركان الحضارة الإسلامية عبر تاريخها المديد.كما أكد على دعم الإيسيسكو لهذه المبادرة التي لها تأثير إيجابي على مستوى حماية مفردات الهوية الثقافية، وجميع أشكال التعبير الأدبي والفني في أوزبكستان، مشيرا إلى استعداد المنظمة لمواكبة جميع الأنشطة التي ستنظمّ مستقبلا في هذا اليوم، والإسهام في إنجاحها بكل ما لها من إمكانات وخبرات.// انتهى //19:12ت م0195