عمّان 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم بسفراء دول الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية المعتمدين لدى الأردن.وحذّر الوزير الأردني خلال اللقاء من خطورة الأوضاع في القُدس المحتلة، مؤكدا ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري للضغط على إسرائيل لوقف الإجراءات غير الشرعية والانتهاكات للحرم القُدسي واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم.وشدّد الصفدي على أن الحفاظ على التهدئة الشاملة التي عمل الجميع من أجلها يفرض احترام الوضع التاريخي والقانوني في المقدسات، وحق المصلين في ممارسة شعائرهم الدينية في هذا الشهر الفضيل ووقف كل الإجراءات غير الشرعية والتضييق على الفلسطينيين.// انتهى //19:13ت م0196