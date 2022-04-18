رياضي / النصر يواجه الهلال في ختام منافسات المربع الذهبي "لكرة السلة"
الاثنين 1443/9/17 هـ الموافق 2022/04/18 م واس
الرياض 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واس
تختتم غداً منافسات بطولة المربع الذهبي لكرة السلة على صالة وزارة الرياضة بالرياض, بعد أن توّج فريق النصر نفسه باللقب قبل نهاية الجولة الأخيرة بعد أن رفع رصيده إلى 9 نقاط، والاتحاد بالمركز الثاني برصيد 8 نقاط، وأحُد بالمركز الثالث برصيد 7 نقاط، والهلال رابعاً بـ 6 نقاط.
ويجمع اللقاء الأول أحُد مع نظيره الاتحاد عند الساعة الـ 9.30 مساءً, ويلتقي الهلال مع نظيره النصر عند الساعة الـ 11.30.
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19:16ت م
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