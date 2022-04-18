الرياض 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واستختتم غداً منافسات بطولة المربع الذهبي لكرة السلة على صالة وزارة الرياضة بالرياض, بعد أن توّج فريق النصر نفسه باللقب قبل نهاية الجولة الأخيرة بعد أن رفع رصيده إلى 9 نقاط، والاتحاد بالمركز الثاني برصيد 8 نقاط، وأحُد بالمركز الثالث برصيد 7 نقاط، والهلال رابعاً بـ 6 نقاط.ويجمع اللقاء الأول أحُد مع نظيره الاتحاد عند الساعة الـ 9.30 مساءً, ويلتقي الهلال مع نظيره النصر عند الساعة الـ 11.30.// انتهى //19:16ت م0200