عمّان 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسأجرى العاهل الأردني عبدالله الثاني اتصالا هاتفيا اليوم مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، استعرض خلاله مستجدات الأحداث في فلسطين المحتلة والتصعيد الخطير في المسجد الأقصى.وأكد العاهل الأردني خلال الاتصال ضرورة تكثيف الجهود إقليميا ودوليا لوقف التصعيد الإسرائيلي في القدس، الذي يقوّض فرص تحقيق السلام ويدفع إلى المزيد من التأزيم.// انتهى //19:16ت م0201