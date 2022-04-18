رام الله 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسجرى اتصال هاتفي اليوم بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس والعاهل الأردني عبد الله الثاني.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أنه جرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، خاصة ما يجري في مدينة القدس من اقتحامات يومية للمسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تتصرف بوحشية تجاه المصلين الآمنين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والوضع القانوني والتاريخي للوضع القائم "الستاتيكو".وقد تم إطلاع الملك على آخر الاتصالات والمراسلات التي تقوم بها فلسطين.كما تم الاتفاق بين الرئيس والملك على مواصلة التشاور والتنسيق، والتحرك المشترك على الساحة الدولية، وإجراء الاتصالات مع الأطراف المعنية لوقف هذه الاعتداءات الوحشية على المسجد الأقصى المبارك والمصلين، ووقف القتل والتنكيل بأبناء شعبنا الفلسطيني.// انتهى //19:17ت م0202