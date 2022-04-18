جدة 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في منزله بجدة، وزير الدولة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، يرافقه سفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية،كما تناول الجميع طعام الإفطار.// انتهى //20:26ت م0206