أبها 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة في مكتبه بالإمارة اجتماع استكمال إجراءات إقامة مهرجان الإبل بالمنطقة،بحضور المدير التنفيذي لنادي الإبل بندر القحطاني.وأكد الأمير تركي بن طلال خلال الاجتماع،أن المنطقة تمتلك المقومات والبنية الأساسية لإقامة المهرجانات والأنشطة المرتبطة باقتصاديات الإبل، مستعرضًا تدعيم اقتصاديات الموروث.ونوَّه سمو أمير المنطقة بالاهتمام الذي يحظى به قطاع الإبل من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، لدعم اقتصاديات الإبل وتدعيم مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيدًا بدور نادي الإبل في تعزيز هذا النشاط الاقتصادي ، ومشيراً إلى أن المنطقة مؤهلة للإسهام في تعزيز الجهود الرامية لدعم اقتصاديات الإبل، لتصبح منطقة عسير منظومة كاملة من الاقتصاديات التي تدعم اقتصاد الوطن.واستمع سموه خلال الاجتماع إلى شرح عن الدعم الذي يقدمه نادي الإبل للمُلَّاك في منطقة عسير؛تحقيقًا للأهداف المنشودة لرؤية المملكة 2030، فيما تطرَّق الاجتماع إلى الجهود المبذولة في دعم مزادات الإبل،وبحث عدد من الموضوعات التي تسهم في دعم قطاع وملاك الإبل،ودعم اقتصاديات الموروث بالمنطقة.// انتهى //20:27ت م0207