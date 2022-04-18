مكة المكرمة في 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسيشارك مشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة بحزمة من أنشطة الخدمة التطوعية للإسهام في خدمة المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك 1443هـ من خلال 650 شاباً وفتاة من أبناء مكة المكرمة.وأوضح مدير عام جمعية مراكز الأحياء ومشروع تعظيم البلد الحرام الدكتور طلال اللهيبي أن المشروع يعنى بخدمة المعتمرين بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية، مبيناً أن الأنشطة التي يقدمها في موسم رمضان هذا العام تشمل خدمة دفع العربات،بالشراكة مع الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالإضافة إلى تنظيم وإرشاد المصلين والمعتمرين داخل الحرام وفي ساحاته، وتنظيم وإرشاد الزوار في المنطقة المركزية،بالشراكة مع قوات الطوارئ الخاصة للتوعية بحق الطريق، علاوة على الإسهام في تنظيم مواقف سيارات المعتمرين بمواقف كدي والجمرات ومواقف الأمير متعب، بالشراكة مع مرور العاصمة المقدسة.وأفاد أن الشباب المشاركين جرى تدريبهم بصورة مكثفة حول ثقافة التعظيم ومهارات التعامل مع وفد الرحمن لتنفيذ هذه المهام الجليلة؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى زيادة أعداد المتطوعين إلى مليون متطوع.//انتهى//20:34ت م0208