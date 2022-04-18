الرياض 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واساستقبل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب،الملحق العسكري لجمهورية بنجلاديش لدى المملكة العربية السعودية العميد محمد غلام فاروق.واستمع الملحق خلال الزيارة لشرح مفصَّل عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب في المجالات الأربعة "الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري"، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.كما بحث خلال الزيارة سبل التعاون المشترك بين التحالف الإسلامي والجمهورية البنجلادشية.من جهته،أشاد العميد فاروق بالدور الذي يقوم به التحالف الإسلامي فيما يخدم مصالح الدول المنضمّة إليه،والمتعلقة بمجالات محاربة الإرهاب المختلفة،منوهاً بما حقَّقه التحالف من إنجازات على صعيد محاربة الإرهاب والفكر المتطرف العنيف،إضافةً إلى مجالات عمله المختلفة.// انتهى //20:50ت م0209