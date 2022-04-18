الرياض 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واساكتملت قائمة المتنافسين على المراكز الأولى في نهائي مسابقات القرآن الكريم والآذان العالمية "عطر الكلام"، بعد مغادرة المتسابقين عزت السيد بفرع التلاوة، وأركان القيسي بفرع الآذان،بعد اجتياز منافسيهم إلى المرحلة النهائية للمسابقة التي تأهل إليها من قبل 4 مشاركين بفرعي التلاوة والآذان.وبتأهل المغربي يونس مصطفى غربي، والإيراني سيد جاسم موسوي في فرع التلاوة،إضافةً إلى السعودي عبدالرحمن بن عادل،والتركي محسن كارا بفرع الآذان، اكتملت جميع أطراف نهائي المسابقة العالمية التي جمعت أعذب الأصوات وأكثرها جمالًا في قراءة القرآن الكريم ورفع الآذان.وكانت الجولة الأولى من التصفيات نصف النهائية للمسابقة شهدت تأهل كلٍّ من القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف، والبحريني محمد مجاهد إلى نهائي المسابقة بفرع التلاوة، والتركي البجان جليك، والسعودي أنس الرحيلي بفرع الآذان،ليصبح مجموع المتسابقين في نهائي "عطر الكلام" 8 متنافسين، منقسمين بين فرعي التلاوة والآذان،بواقع 4 متسابقين لكل فرع.وتتميز المسابقة التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه بمعاييرها الدقيقة،ولجنة تحكيمها التي تعزِّز التنافسية.// انتهى //20:50ت م0210