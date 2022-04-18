مكة المكرمة 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واستواصل كوادر السلامة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مزاولة أعمالها بالمسجد الحرام عبر كفاءات ميدانية مدربة ومؤهلة تعمل على تطبيق المعايير والإجراءات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، بالتعاون مع جميع الإدارات والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن؛لينعم الزوار والمعتمرون بأرقى الخِدْمَاتِ خلال شهر رمضان المبارك.وأوضح مدير الإدارة العامة للسلامة بوكالة الأمن والسلامة والطوارئ ومواجهة المخاطر المهندس مجاهد بن جمال شقدار، أن موظفي الإدارة يسخِّرون جهودهم خلال شهر رمضان المبارك في التأكد من اشتراطات ومتطلبات السلامة عبر عدد من إجراءات الفحص والتفتيش المستوفية لجميع الاشتراطات والمعايير السعودية التي تسهم في حماية العاملين والممتلكات،وكذلك متابعة أجهزة السلامة والصيانة الدورية لصناديق إطفاء الحريق بالمسجد الحرام وساحاته، والتأكد من سلامة نطاقات وأماكن العمل وعزلها عن أماكن المشاة والمصلين.وأشار إلى أن الإدارة تعمل لمواجهة المخاطر و رصد الأعمال غير المصرَّح بها وغير المستوفية لاشتراطات السلامة بالمسجد الحرام وساحاته،وإيقافها لحين استكمال المتطلبات النظامية،وفحص ومعاينة أماكن العمل ومخارج الطوارئ بشكل دوري؛للتأكد من أوجه السلامة خلال تأدية أعمالها،كما تتولى الإدارة القيام بدراسات السلامة وتحديث خطط السلامة،وتنفيذ دراسات السلامة الوقائية بالمسجد الحرام ومرافقه الخارجية،مبيناً أن مهام الإدارة تتضمن إعداد المحتوى التوعوي الخاص بأمور السلامة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لنشره، وحلّ جميع المعوقات التي تعترض الإدارات خلال تنفيذ أعمال السلامة، إضافة إلى دراسة واقتراح وتنسيق مبادرات تطوير أعمال وإجراءات السلامة بالمسجد الحرام.// انتهى //20:50ت م0211