الرياض 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسيلتقي إنتر وميلان غداً على ملعب "جوزيبي مياتسا" في في إياب نصف نهائي مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم.وينقل الغريمان منافستهما على لقب الدوري حيث يتفوق ميلان بفارق نقطتين عن إنتر الذي يملك مباراة مؤجلة، إلى مسابقة الكأس من أجل حسم بطاقة المباراة النهائية بعد تعادلهما سلباً ذهاباً في الأول من مارس الماضي.وهو الدربي الـ27 بين الجارين في مسابقة الكأس وتميل الكفة نسبياً لصالح ميلان الساعي إلى لقبه السادس في المسابقة والأول منذ 2003، برصيد 10 انتصارات مقابل ثمانية للإنتر البطل سبع مرات؛ آخرها في موسمي 2009 - 2010 و2010 - 2011.ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات عالية، خصوصاً إنتر المنتشي بثلاثة انتصارات متتالية أبرزها على غريمه يوفنتوس وآخرها على مضيفه سبيتسيا 3 - 1 يوم الجمعة، مكنته من تعزيز حظوظه في الدفاع عن اللقب المحلي مستغلاً عثرتين لميلان.ويملك إنتر أفضلية على ميلان، وهي أنه خاض مباريات أقل منه، وفوزه بها في 27 الحالي على أرض بولونيا سيقربه أكثر فأكثر من الاحتفاظ باللقب الذي توج به في 2021م لأول مرة منذ 2010م حين أحرز الثلاثية التاريخية بقيادة مدرب روما الحالي البرتغالي جوزيه مورينيو, فيما فاز ميلان على ضيفه جنوى 2 - صفر الجمعة أيضاً في افتتاح الجولة الـ 33 ليحافظ على الريادة.وفي مباراة نصف النهائي الثانية، تبدو حظوظ يوفنتوس حامل اللقب كبيرة لبلوغ المباراة النهائية عندما يستضيف فيورنتينا بعد غدٍ الأربعاء.ويسعى يوفنتوس إلى مواصلة مشواره في مسابقة الكأس؛ أملاً في إنقاذ موسمه وتفادي الخروج خالي الوفاض للمرة الأولى منذ عام 2011.وودَّع يوفنتوس مسابقة دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي على يد فياريال الإسباني، ويحتلّ المركز الرابع في الدوري بفارق ثماني نقاط خلف ميلان.//انتهى//21:00ت م0212