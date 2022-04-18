جيزان 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسنفَّذ فرع وزارة الرياضة بمنطقة جازان اليوم ،مبادرة لتدريب كبار السن على التطبيقات الإلكترونية؛بهدف توعيتهم بأهمية التقنية في حياتهم،وتعزيز الصورة الإيجابية التي تظهر قدرتهم على استخدام التقنية.وشارك متطوعو فرع الوزارة في تدريب 20 مسنًّا من منسوبي جمعية المتقاعدين بجازان؛سعيًا لتحقيق التمكين التقني لهم في مختلف التطبيقات الإلكترونية،وتمكين الجميع من الوصول للخدمات الحكومية الرقمية بكل يسرٍ وسهولة،وتعزيز المهارات لدى كبار السن ودمجهم في المجتمع.وجاءت المبادرة بالتعاون بين إمارة منطقة جازان ومجلس شؤون الأسرة ووزارتي الرياضة والاتصالات وتقنية المعلومات.// انتهى //22:21ت م0225