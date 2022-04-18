جيزان 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسشارك 175 متطوعًا بجمعية " روافد " جازان التطوعية في توزيع أكثر من 200 وجبة إفطار صائم ،وذلك ضمن البرامج التطوعية للجمعية خلال شهر رمضان المبارك.وكانت الجمعية قد نفَّذت خلال الربع الأول من عام 2022م ، 13 مبادرةً تطوعيةً بمجموع ساعات بلغت 15,200 ساعة، وبمشاركة 2000 متطوع ومتطوعة مستثمرين 400 فرصة تطوعية متاحة؛سعيًا لتحقيق أهداف الجمعية في تنمية المجتمع بتقديم برامج ومبادرات نوعية لرفع مستوى الوعي الاجتماعي والفكر،وتقديم الحلول الإيجابية،وتوفير بيئة جاذبة للمتطوعين.ووفقًا لإحصائيات منصة العمل التطوعي فإن برامج ومبادرات الجمعية أسهمت في توفير 560,000 ريالٍ، فضلًا عن تحقيق أهداف إيجابية في غرس ثقافة التطوع لدى جميع أفراد المجتمع،وتعميق روح العمل التطوعي بمبادرات نوعية ومتميزة.وتنوعت مهام الفرق التطوعية بجمعية روافد جازان لتشمل فرقًا في مجالات صحية وبيئية وخِدْمَاتٍ قانونية وفرق إنقاذ وخِدْمَاتٍ اجتماعية وفرقًا للتسويق والبرامج السياحية والإعلامية.// انتهى //22:23ت م0226