مكة المكرمة 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسفعَّلَت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برنامجًا بعنوان الرموز الإرشادية لاستقبال أطفال المعتمرين والزوار وتقديم الرموز الإرشادية لغير الناطقين بالعربية والأساور؛لتفادي ضياعهم في الزحام.وأوضح وكيل الرئيس العام للخِدْمَاتِ الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي،أن الرئاسة تحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام لرفع مستوى المسؤولية الاجتماعية وتفعيل دور الزيارات الخارجية والتعريفية بالخِدْمَاتِ والمبادرات التي تقدمها الرئاسة.وأفاد مدير إدارة الزائر الصغير فهد بن سالم الحتيرشي،أن الإدارة تحرص كل الحرص على الاهتمام بهم وتقدم لهم كل الخِدْمَاتِ، ومن بينها تقديم الرموز الإرشادية والأساور التي توضع في معصم اليد بالمسجد الحرام، يوضع بها رقم جوال المرافق للطفل؛لتفادي ضياعهم وسهولة الوصول إليهم، وذلك انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية .// انتهى //22:28ت م0227