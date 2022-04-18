الدرب 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسضبطت الفرق الرقابية التابعة لأمانة منطقة جازان، خلال أعمالها الرقابية وجولاتها التفتيشية المكثَّفة بمحافظة الدرب ١٦٧ مخالفةً في عدد من المحال بالأسواق ،وذلك في إطار الحَمَلَاتِ الرمضانية للتحقق من التزام المنشآت بالتعليمات والضوابط الصادرة من الجهات المختصة.وأوضح رئيس بلدية محافظة الدرب المهندس عبد المجيد مذكور، أن المخالفات التي ضُبِطَت خلال الأسبوع الماضي، تمثلت في عدم تقيد العمال بالزي الرسمي،وسوء الحفظ والتخزين للمواد الغذائية.وبيَّن أن البلدية تولي قسم صحة البيئة جُلَّ الاهتمام،حيث وضعت خطة عمل استثنائية لتكثيف الأعمال الرقابية خلال الشهر الفضيل في سبيل الصحة العامة ،وأن سلامة المجتمع أولوية قصوى ،داعيًا إلى تضافر الجهود بالإبلاغ عن المخالفات على الرقم الموحد ٩٤٠.// انتهى //22:31ت م0228