مكة المكرمة 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسنَظَّمَ فريق المواقع التاريخية بالهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة،وشركة كدانة للتنمية والتطوير اليوم،في منطقة المستراح في مشعر مزدلفة، لقاءً بمناسبة اليوم العالمي للمواقع والمعالم التاريخية،بحضور عدد من المختصين .واستعرض مستشار المواقع التاريخية الدكتور وائل حلبي ، أبرز المخاطر التي تواجه الآثار المدرجة على قائمة التراث العالمي، وتأثير التغيُّر المناخي على ما نملكه من تراث طبيعي وثقافي،واستعرض عدد من الإجراءات العالمية المتبعة من أجل التخفيف والحد من تأثير التغيرات المناخية على الآثار المدرجة على قائمة التراث العالمي.عقب ذلك شاهد الحضور فيلماً تعريفياً لبعض المواقع التاريخية بالمشاعر المقدسة، وما تشهده من مشاريع تطويرية خلال الفترة المقبلة،ليلقي الدكتور عدنان عدس، كلمة الآيكوموس السعودي، منتهياً اللقاء بحوار مفتوح عن التغيُّر المناخي والتراث العالمي.// انتهى //22:35ت م0229