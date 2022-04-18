الرياض 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسأطلقت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي "دوائي" حملة توعوية عن مرض الصداع النصفي "الشقيقة" وطرق الوقاية والعلاج الصحيح لها تحت شعار "يسلم راسك"، واستهدفت الحملة الوصول إلى كافة شرائح المجتمع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مبينةً أن الدراسات العالمية تشير إلى أن الصداع بشكل عام يصيب حوالي 50% من البالغين غالباً في العمر من 18إلى 65 سنة، وحوالي 30% منهم مصاب بالصداع النصفي حسب ما أشارت له منظمة الصحة العالمية.وتهدف الحملة إلى زيادة الوعي والثقيف حول مرض الصداع النصفي وتثقيف أفراد المجتمع بطرق العلاج الصحيحة لها، حيث تعد الشقيقة من الحالات الصحية الشائعة، وهي تصيب حوالي 13.8% من النساء وحوالي 6.9% من الرجال وتصيب 1 من كل 10 أشخاص، فيما تُشير الدراسات المحلية إلى أن نسبة المصابين بالصداع النصفي تصل إلى 12%.// انتهى //22:50ت م0232