مكة المكرمة 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واستقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي،بالتواصل اللغوي مع زوار المعارض الميدانية بالمسجد الحرام غير الناطقين بالعربية،وذلك من خلال ركن خاص بالترجمة.وأكد مدير عام الإدارة العامة للغات والترجمة أحمد بن مرزوق الجميعي، أن الركن خصص ليثري تجربة غير الناطقين بالعربية، في عرض وإثراء تجربة زوار ومرتادي المعارض الميدانية بالمسجد الحرام وهي: معرض كسوة الكعبة، ومعرض آيات بينات، ومعرض أقيموا الصلاة، مبيناً أن ذلك يأتي تحت شعار (حسن الوفادة للقاصدين)،لرفع مستوى الخِدْمَاتِ المقدمة لقاصدي المسجد الحرام.// انتهى //22:53ت م0233