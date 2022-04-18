جدة 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد البسامي .واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن خطط قوات أمن العمرة خلال العشر الآواخر من رمضان، والخطة التشغيلية الخاصة بإدارة الحشود ونقل المصلين والمعتمرين، وأعمال مكافحة الظواهر السلبية في محيط المسجد الحرام وساحاته.// انتهى //22:59ت م0234