عام / "المركز الوطني للأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع
الاثنين 1443/9/17 هـ الموافق 2022/04/18 م واس
المدينة المنورة 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية ، على محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع.
وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثانية فجرا من يوم غد الثلاثاء.
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