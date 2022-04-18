المدينة المنورة 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية ، على محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع.وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثانية فجرا من يوم غد الثلاثاء.// انتهى //23:01ت م0235