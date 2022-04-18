جيزان 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 إبريل 2022 م واسنظَّمت جامعة جازان "مهرجان الألوان" في الشارع الثقافي بالكورنيش الشمالي في مدينة جيزان، بتنفيذ من كلية التصميم والعمارة بالجامعة؛لإبراز مهارات طالباتها وأعمالهن الريادة،وإسهاماتهن في خدمة وتوعية المجتمع، بحضور وكيلة جامعة جازان لشؤون الطالبات الدكتورة فاطمة عقيلي.​وأوضحت عميدة كلية التصميم والعمارة الدكتورة فاطمة الشيخ، أن المهرجان يهدف إلى إبراز المهارات الإبداعية وإشباع الذائقة والتغذية البصرية لطالبات الكلية، مشيرة إلى أن المهرجان يضم العديد من الأجنحة والفعاليات والمشاريع المتنوعة منها؛معرض فني متنوع للرسم واللوحات، والمرسم المباشر، والخط العربي، والمنسوجات، والطباعة، وفن الزجاج والفُسيفساء، إضافةً إلى احتوائه على أكثر من 150 عملًا فنيًّا بمختلف الفنون.وتضمَّن المهرجان جناح "هويتي" لعرض مشاريع الخريجات من كلية التصميم والعمارة وذوات المهارات والأعمال الريادية الحرة، ومعرض الزهور وأصدقاء البيئة لتوعية المجتمع لتنمية ورعاية البيئة،ولعرض وتسويق مشاريع الطالبات في الإبداع البيئي.كما أٌطلق في المهرجان "ماراثون الألوان" الذي استهدف الأطفال وعائلاتهم؛لخلق أجواء البهجة والسعادة؛ولتعزيز الوعي الصحي والنفسي،إضافةً إلى جدار تفاعلي لبصمة فنان؛وهو عبارة عن جدار تفاعلي جرافيتي للتلوين لتعزيز المهارات الفنية للزوار.// انتهى //23:01ت م0236