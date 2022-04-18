عمّان 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسبحث العاهل الأردني عبدالله الثاني خلال اتصالات هاتفية اليوم مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والانتهاكات الخطيرة التي حصلت بالقدس مؤخراً.وأكد العاهل الأردني خلال اتصالاته ضرورة مواصلة التنسيق والعمل على جميع الصعد، وبذل كل الجهود إقليمياً ودولياً لوقف تصعيد المحتل الخطير بالقدس، ووقف الاعتداءات على المدينة ومقدساتها وأهلها، وإيجاد أفق سياسي يضمن تلبية جميع الحقوق المشروعة للفلسطينيين على أساس حل الدولتين.ودعا العاهل الأردني إلى ضرورة وقف جميع الإجراءات الاحتلالية غير الشرعية والاستفزازية التي تخرق الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وستؤدي إلى تقويض فرص تحقيق السلام.//انتهى//23:03ت م0237