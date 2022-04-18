الرياض 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واستغلب فريق الدحيل القطري على نظيره باختاكور الأوزبكي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتمها اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا 2022 لكرة القدم.بهذه النتيجة، يرفع الدحيل رصيده لـ 9 نقاط من أربع مباريات في صدارة المجموعة مؤقتاً، فيما بقي رصيد باختاكور الأوزبكي عند 3 نقاط.يُذكر أن المملكة تستضيف مباريات المجموعة الرابعة، وذلك بعد ما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات بنظام التجمع.//انتهى//23:46ت م0247