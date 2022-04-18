الرياض 17 رمضان,1443 هـ الموافق 18 أبريل,2022 م واستعادل فريقا مومباي الهندي والجزيرة الإماراتي سلبياً 0-0، في المباراة التي جمعتمها اليوم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا 2022 لكرة القدم.وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الفريقين لـ 4 نقاط بالتساوي.يُذكر أن المملكة تستضيف مباريات المجموعة الثانية، وذلك بعدما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات بنظام التجمع.// انتهى //23:54ت م0248