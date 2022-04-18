رياضي / دوري أبطال آسيا 2022: مومباي الهندي والجزيرة الإماراتي يتعادلان سلبياً
الاثنين 1443/9/17 هـ الموافق 2022/04/18 م واس
الرياض 17 رمضان,1443 هـ الموافق 18 أبريل,2022 م واس
تعادل فريقا مومباي الهندي والجزيرة الإماراتي سلبياً 0-0، في المباراة التي جمعتمها اليوم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا 2022 لكرة القدم.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الفريقين لـ 4 نقاط بالتساوي.
يُذكر أن المملكة تستضيف مباريات المجموعة الثانية، وذلك بعدما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات بنظام التجمع.
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23:54ت م
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