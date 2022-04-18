الرياض 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واستغلب فريق فولاد الإيراني على نظيره آهال التركماني بهدف مقابل لا شيء 1-0، في المباراة التي جمعتمها اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا 2022 لكرة القدم.وبهذه النتيجة يرفع فولاد رصيده لـ 8 نقاط من أربع مباريات في صدارة المجموعة مؤقتاً، فيما بقي رصيد آهال عند نقطة.يُذكر أن المملكة تستضيف مباريات المجموعة الثالثة، وذلك بعد ما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات بنظام التجمع.// انتهى //23:56ت م0249