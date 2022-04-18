الرياض 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسترأس صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن ، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الاتحاد، وذلك بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.واعتمد الاجتماع روزنامة الموسم الجديد لسباقات الهجن في المملكة للموسم الرياضي 2022 - 2023، وإقامة سباق المفاريد للموسم الحالي بجوائز تفوق الـ700,000 ريال، إضافة إلى اعتماد إقامة سباق المعلق الذهبي.وقدم سمو رئيس مجلس الإدارة شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ين عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما تلقاه رياضة الهجن في المملكة من رعاية كريمة ودعم سخي أوصلتها إلى العالمية، ومتابعة يومية من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الاتحاد الدولي للهجن.// انتهى //00:10ت م0004