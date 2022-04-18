رفحاء 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسوزعت جمعية رؤوم لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية أمس، مبلغ 150,000 ألف ريال، كسوة العيد للأيتام و الأرامل المستفيدين من خدمات الجمعية بدعم من برنامج سند محمد بن سلمان، وذلك ضمن العطاءٌ الممتد للأجيال، والرعاية الخاصة للمستفيدين.يُذكر أن برنامج "سند محمد بن سلمان" يهدف من خلال مبادراته المتعددة والمبتكرة، إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأبناء المملكة، وتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية لتكون أكثر تمكيناً وكفاءةً.// انتهى //00:17ت م0005