الوجه 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسالتقى محافظ الوجه العميد شجاع بن محمد الشريف بمقر المحافظة أمس برئيس مجلس إدارة نادي الخالدي بالوجه محمد بن محمود الشريف وأعضاء المجلس، بمناسبة صعود فريقهم إلى مصاف دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم، وتحقيق درع بطولة الدوري للدرجة الرابعة.وهنأ المحافظ في بداية اللقاء الرئيس وأعضاء المجلس بما حققه النادي من إنجاز، مؤكدًا حرص القيادة الرشيدة - حفظها الله - على دعم وتطوير قطاع الرياضة الذي سيكون له الأثر في توفير بيئة رياضية مثالية تسهم في تطوير المنافسات والأنشطة الرياضية عموماً في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.وشهد اللقاء تدشين شعار النادي الجديد، ومناقشة أوضاعه وما يقدمه من أنشطة رياضية في عددٍ من الألعاب المختلفة.بدوره قدم رئيس الخالدي شكره لمحافظ الوجه على ما يلقاه النادي في المحافظة من دعم، كان له الأثر الكبير في تجاوز جملة من الصعوبات، واعدًا ببذل قصارى الجهود لرفع مستوى النادي ومنسوبيه من لاعبين وإداريين وفنيين.// انتهى //00:22ت م0006