مكة المكرمة 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسجهز التجمع الصحي بمكة المكرمة 3 مراكز طوارئ متمركزة في أروقة الحرم المكي وذلك لتقديم الخدمات الإسعافية الطارئة لحالات إنقاذ الحياة في الجلطات والأزمات القلبية وغيرها لجميع مرتادي بيت الله الحرام على مدار 24 ساعة، مدعمة بكامل الإمكانات الطبية الحديثة.وتقوم إجراءات استقبال الحالات الطارئة وإنقاذ الحياة عبر تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة بمركز طوارئ الحرم للزوار والمعتمرين، ونقلهم مباشرة إلى مستشفى أجياد، والذي يقوم بدوره بالكشف والتشخيص وتقييم الحالة حسب وضعها الصحي، وإجراء التحاليل والأشعة المختلفة، ليتم بعدها التواصل العاجل والمباشر عبر خدمة الخط الساخن مع مدينة الملك عبدالله الطبية لاختصار الوقت في نقل الحالات، وتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى، وتزويدهم بكافة المعلومات عن الحالة، ليتم نقل الحالة بشكل عاجل بالتعاون مع الهلال الأحمر السعودي، حيث يتم استقباله من فريق طبي متكامل من المدينة الطبية على أهبة الاستعداد، ونقل الحالة مباشرة على غرفة العمليات دون الوقوف بمنطقة الطوارئ، لما تتطلبه مثل هذه الحالات من سرعة التعامل وكسب عامل الوقت لتقديم الخدمة الطبية المتخصصة، والتي تتم وفق سياسات صحية متكاملة.// انتهى //00:34ت م0008