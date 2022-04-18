الدمام 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسبحث معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ورئيس مجلس إدارة جمعية الأوقاف الصحية بالمنطقة الشرقية عبدالحكيم الخالدي أمس، سبل التعاون بين الجانبين لدعم أعمال الجمعية المجتمعية، وإيجاد الحلول الممكنة للعمل على استمرارية واستدامة مشاريع الجمعية في القطاع الصحي الوقفي، وذلك بمقر الأمانة في الدمام.واطلع معالي أمين الشرقية على أهدف الجمعية وبرامجها والجهات المشرفة عليها والخدمات التي تقدمها بجانب دور القطاع الصحي غير الربحي، وأهم الأعمال والخطط التي تقوم بها الجمعية وما تقدمة من خدمات وقفية صحية، والخطط المستقبلية، والنتائج المتوقعة من برنامج المشاركة المجتمعية وأبرز إنجازات الجمعية.وأكد المهندس الجبير دعم الأمانة للجمعية وذلك لما للوقف الصحي من أهمية في المجتمع وخدمة الوطن وتغطية احتياجات المواطنين والمرضى، منوهاً بأهمية ضمان استمرارية واستدامة مثل هذه المشروعات غير الربحية التي يتولاها القطاع الثالث.من جانبه أكد الخالدي أهمية دور أمانة المنطقة الشرقية في دعم مسيرة الجمعية، وما تقدمه من خدمات مجتمعية مهمة، منوهاً بمبادرات الأمانة وحرصها على متابعة احتياجات هذ القطاع وتقديم التسهيلات الممكنة له.// انتهى //00:36ت م0009