العارضة 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسأودعت جمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة بجازان 324,200 ريال في حسابات المستفيدين من مشروع كسوة عيد الفطر لجميع الأيتام المسجلين بالجمعية.وأوضح مدير الجمعية طالع الجابري، أن إيداع هذه المبالغ يأتي ضمن برامج ومشاريع الجمعية التي تستهدف بها فئة الأيتام، ويعد مشروع "كسوة العيد" من أهم برامج الجمعية التي تسعى من خلاله إلى إدخال السرور على الأيتام وأسرهم، مفيداً بأن عدد المستفيدين من البرنامج بلغ " 1621 " يتيماً ويتيمة .وكانت الجمعية قد نفذت حملتها الرمضانية التي شملت 1535 أسرة من المستفيدين بتكلفة تبلغ 1,243,350 ريالًا ، إلى جانب توزيع 4772 سلة غذائية.// انتهى //00:38ت م0010