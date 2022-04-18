مكة المكرمة 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسأدانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، واستنكرت قيام بعض المتطرفين في السويد بالإساءة المتعمدة للقرآن الكريم.وأوضحت في بيان لها، أن هذه الإساءات والتصرفات العبثية والهمجية لاتمس بكرامة وقدسية القرآن الكريم الذي حفظه الله سبحانه وأعلى شأنه ومكانته، مؤكدةً رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بمقدسات المسلمين، وإحداث الإساءة للشريعة الإسلامية الغرّاء.// انتهى //00:57ت م0011