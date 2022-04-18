جدة 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسأكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للجولف وجولف السعودية ماجد السرور عودة سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق بشكل أكبر بانطلاق بطولات السلسلة في نسختها الثانية التي يحتضنها ملعب ونادي Thai Country Club في "بانكوك" خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو 2022.وأبدى سعادته بتوسع السلسلة للقارة الآسيوية وتحديدًا في تايلاند، التي تُعد أحد وجهات الجولف النامية بشكل سريع، عادّاً البطولة فرصة لإظهار حجم التطور في رياضة السيدات، مؤكداً أن اللاعبات الواعدات يمتلكن فرصة مميزة تتمثل في الاحتكاك بنخبة لاعبات الجولة الأوروبية للسيدات في نظام مختلف تحت أنظار الساحة العالمية للجولف.وفي سياق ذا صلة تأكدت مشاركة ثلاث لاعبات من نجمات الجولف التايلانديات في سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق 2022م، حيث ستشارك النجمة العالمية المتميزة "باتي تافاتاناكيت"، المصنفة 14 عالميًا، لأول مرّة في السلسلة، كما أكدت "آريا جوتانوجارن" المصنفة الأولى على العالم سابقًا الحاصلة على لقبين في البطولات الكبرى، مشاركتها في الحدث المرتقب الذي يبلغ مجموع جوائزه مليون دولار أمريكي، وستنضم إليها أختها "موريا جوتانوجارن" المصنفة 42 عالميًا، إضافة إلى نخبة من اللاعبات الآسيويات اللاتي سيتم الإعلان عنهن في وقت لاحق.وشهدت نسخة العام الماضي من سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق مشاركة المصنفة الخامسة عالميًا الحاصلة على لقب كوستا ديل سول 2021 التايلاندية أتايا ثيتيكول، حيث خسرت بفارق ضئيل في مباراة فاصلة في بطولة لندن.يذكر بأن بطولة بانكوك ستكون أولى محطات سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق وستعقبها سلسلة من البطولات في كل من: "نادي سنتريون" في لندن (16-18 يونيو)، و"نادي لا ريسيرفا" في سوتوجراندي بإسبانيا (18-20 أغسطس)، ومنها إلى نيويورك في الفترة من (13-15 أكتوبر) وسيتم تحديد الملعب في وقت لاحق، قبل أن تختتم السلسلة في المملكة وتحديداً "ملعب ونادي رويال غرينز" في جدة (9-11 نوفمبر)، بمجموع جوائز يصل إلى 5 ملايين دولار أمريكي "بواقع مليون دولار أمريكي لكل بطولة"، التي تسهم بشكل كبير في العام الاستثنائي الذي ستحظى به الجولة الأوروبية لجولف السيدات من حيث عدد البطولات ومجموع الجوائز المقدمة على مدار تاريخها.// انتهى //01:04ت م0012