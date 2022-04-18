الرياض 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، فوزًا مهمًا على القوة الجوية العراقي، بهدفين مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2022.وبهذه النتيجة، رفع الشباب، رصيده إلى 10 نقاط، في صدارة المجموعة الثانية، وبفارق 6 نقاط كاملة، عن الجزيرة الإماراتي ومومباي سيتي الهندي والقوة الجوية العراقي.وسيطر الشباب، على مجريات المباراة بالكامل، حيث أهدر أكثر من فرصة، قبل أن يسجل لاعبه نواف العابد، هدف التقدم، في الدقيقة 30، من عمر الشوط الأول.وبعد 9 دقائق، ضاعف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، نتيجة المباراة، بهدف ثاني، سجله محترفه البرازيلي كارلوس جونيور، لينتهي الشوط الأول (2-0).وفي الشوط الثاني، واصل الشباب، إبداعه الكروي، تحت قيادة مدربه الروماني ماريوس سوموديكا، حيث أحرز الهدف الثالث، عن طريق كارلوس جونيور، أيضًا.يذكر أن الشباب، حقق الفوز (3 - 0)، في ثلاث من أصل أربع مباريات خاضها، في دوري أبطال آسيا 2022، حتى الآن.// انتهى //01:21ت م0014