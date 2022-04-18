‎الباحة 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسعقد مجلس جامعة الباحة أمس، اجتماعه الثامن للعام الجامعي 1443هـ، برئاسة معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، وحضور أعضاء مجلس الجامعة، وذلك بمجلس الجامعة في محافظة العقيق.وأشاد رئيس جامعة الباحة بالجهود التي بذلت في داخل الجامعة من خلال الاستعداد الجيد وتهيئة البيئة المناسبة لاستمرار العملية التعليمة والأكاديمية خلال شهر رمضان المبارك، وبالنجاحات التي تحققت, داعياً أبناءه الطلاب والطالبات على مضاعفة الجهد، وبذل الوقت، لتحقيق أهدافهم المرجوة، مع مراعاة التقيد بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا.من جهته أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين المجلس الدكتور غانم الغامدي أنّ المجلس ناقش في اجتماعه العديد من الموضوعات الأكاديميّة، والإداريّة المختلفة، وأصدر حيالها عدداً من القرارات، منها تعيين عدد من منسوبي الجامعة العائدين من البعثة بعد حصولهم على درجة الدكتوراة على درجة أستاذ مساعد، واستعراض أعداد الطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم في مرحلة البكالوريوس والدبلومات المتوسطة لجميع التخصصات في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي -1443هـ، وبيانات خريجي الفصل الدراسي الأول في مرحلة البكالوريوس لجميع التخصصات.كما ناقش المجلس الحساب الختامي للجامعة للعام المالي 2021م، والسياسات والإجراءات المالية والمحاسبية بالجامعة، وتمويل إنشاء صالة رياضية مغطاة للطلاب بالمدينة الجامعية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع الأكاديمية والإدارية.// انتهى //01:54ت م0015