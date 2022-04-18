بريدة 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسسقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، في فخ التعادل (1-1)، مع سباهان أصفهان الإيراني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2022، إذ يملك التعاون 7 نقاط في رصيده، في المركز الثاني، متخلفًا بنقطتين عن الدحيل "المتصدر"، بينما يتفوق بـ 3 نقاط عن سباهان "الثالث"، و 4 نقاط عن باختاكور الأوزبكي "الأخير".وجاءت أهداف المباراة في الشوط الثاني، إذ دخل التعاون بقوة، حيث سجل هدف التقدم، بواسطة نجمه سميحان النابت، في الدقيقة 49، إلا أن الفريق فشل في الحفاظ على تقدمه، حيث أدرك سباهان "التعادل"، في الدقيقة 65، عن طريق لاعبه شهريار مغانلو.ولم يتمكن التعاون أو الفريق الإيراني، من تسجيل هدف الانتصار، في الدقائق المتبقية، لتنتهي المباراة، بالتعادل الإيجابي (1-1)، الذي لا يخدم الفريقين.وبهذه النتيجة، فرط التعاون، في صدارة المجموعة الرابعة من البطولة القارية، لمصلحة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري.// انتهى //01:56ت م0016