الرياض 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسقبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن نفّذ عمليات نصبٍ واحتيال تمثلت في نشر إعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي بادعائه قدرته على مساعدة المحتاجين من خلال تزويدهم بمستندات مزورة لتقديمها لعدد من الجهات، واشتراطه مشاركتهم فيما يحصلون عليه من أموال، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.// انتهى //02:10ت م0020