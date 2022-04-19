عام / شرطة الرياض: القبض على مواطن نفّذ عمليات نصبٍ واحتيال تمثلت في نشر إعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي
الثلاثاء 1443/9/18 هـ الموافق 2022/04/19 م واس
الرياض 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واس
قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن نفّذ عمليات نصبٍ واحتيال تمثلت في نشر إعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي بادعائه قدرته على مساعدة المحتاجين من خلال تزويدهم بمستندات مزورة لتقديمها لعدد من الجهات، واشتراطه مشاركتهم فيما يحصلون عليه من أموال، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
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