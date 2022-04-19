مكة المكرمة 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسقبضت دوريات الأمن بمنطقة مكة المكرمة على مواطن ظهر في مقطع فيديو يشير بحركة منافية للأخلاق والذوق العام باتجاه رجل الأمن أثناء تأدية عمله بتحرير مخالفة عكس سير بحقه، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالته للنيابة العامة، وتحديد هوية من وثّق المقطع ونشره وجار القبض عليه.// انتهى //02:22ت م0021