تونس 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واستلقى وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأردني أيمن الصفدي.وناقش الجانبان خلال الاتصال الوضع في القدس، لاسيما تنسيق المواقف العربية إزاء الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطة القائمة بالاحتلال، إضافة إلى ضرورة دعوة اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة إلى الانعقاد.// انتهى //02:36ت م0022