سياسي / وزير الخارجية التونسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأردني
الثلاثاء 1443/9/18 هـ الموافق 2022/04/19 م واس
تونس 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واس
تلقى وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأردني أيمن الصفدي.
وناقش الجانبان خلال الاتصال الوضع في القدس، لاسيما تنسيق المواقف العربية إزاء الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطة القائمة بالاحتلال، إضافة إلى ضرورة دعوة اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة إلى الانعقاد.
// انتهى //
02:36ت م
0022