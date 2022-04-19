وادي الدواسر 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسكرم مُحافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود في ديوان المحافظة أمس، رؤساء وأعضاء اللجان التطوعية الذين شاركوا في إنجاح فعاليات برنامج "نجري معا"، التي نظمها مؤخراً الاتحاد السعودي لألعاب القوى على مضمار مدينة الأمير ناصر بن عبدالعزيز الرياضية بالتعاون مع مكتب وزارة الرياضة بالمحافظة.وقدم المحافظ خلال التكريم شكره وتقديره لوزارة الرياضة ممثلة في مكتب المحافظة على تسخير جميع الإمكانيات, كما قدم شكره للجهات الرسمية والأهلية على مساهمتهم في إنجاح الفعالية.وأفاد مُدير مكتب وزارة الرياضة بالمحافظة صقر بن عبدالله الدرعان، أن الفعالية شهدت متسابقين ومتسابقات من مختلف الفئات العمرية، كما كشفت عن مواهب قد تكون داعمة للمنتخبات السعودية والمشاركة في المحافل الخليجية والعربية والأسيوية والعالمية.// انتهى //02:48ت م0023