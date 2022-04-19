رفحاء 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واساستقبلت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة رفحاء "كرام"، منذ بداية شهر رمضان، أكثر من 1,220 طالباً وطالبةً في 93 حلقة موزعة على المساجد والجوامع والدور النسائية بالمحافظة والمراكز التابعة لها، كما أقامت الجمعية برنامجاً خاصاً بكفالة الأجزاء القرآنية، وأطلقت عليه اسم «يتلونه».يأتي ذلك ضمن البرامج التي تنفذها الجمعية سنوياً في شهر رمضان لتعليم أفراد المجتمع بجميع فئاته، تلاوة القرآن الكريم وحفظه وإحكام تجويده بما يعود عليهم بالأجر والمثوبة.// انتهى //03:48ت م0026