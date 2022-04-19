الرياض 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسيشارك المنتخب السعودي للكاراتيه في الدوري الممتاز للاتحاد الدولي للكاراتيه الذي سيقام خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل الجاري في البرتغال.وغادرت البعثة برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكاراتيه تركي بخاري، بمشاركة 4 لاعبين من المصنفين ضمن الـ 64 على مستوى العالم في منافسات القتال، وهم: طارق حامدي، وفهد الخثعمي، وفرج الناشري، سلطان الزهراني، تحت إشراف المدرب منير أفقير، إذ خاض الأخضر معسكراً داخلياً في الرياض من 8 إلى 19 أبريل للتحضير للدوري الممتاز للاتحاد الدولي للكاراتيه ولدورة الألعاب الخليجية المقبلة المقامة في الكويت، بمشاركة 16 لاعباً.ويسعى منتخب الكاراتيه لخوض مشاركة مشرفة من خلال هذه البطولة التي تعد إحدى أهم البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي للكاراتيه، وذلك وفقًا للإستراتيجية العامة للاتحاد، وضمن أهم المستهدفات التي يسعى لتحقيقها، في ظل ما يشهده القطاع من دعم غير مسبوق من القيادة الرشيدة -حفظها الله- وبدعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية وسمو نائبه الأمير فهد بن جلوي.// انتهى //03:49ت م0027